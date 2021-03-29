Песков переадресовал ученым вопрос о публикации доклада о загрязнениях в Сибири

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Кремлю не известно о том, что ученые могли отказаться публиковать доклад об уровне загрязнения атмосферы в Сибири под влиянием каких-то директив. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал публикации СМИ о том, что участники заседания президиума Сибирского отделения (СО) РАН, посвященного экологии, решили не публиковать презентацию доклада о высоком уровне загрязнений в регионе.

"Это решение ученых. Наверное, нужно все-таки к ним обращаться и спрашивать у них [о причинах]", - сказал представитель Кремля.

Он не стал рассуждать применительно к этому случаю о теме политического влияния на науку. "Мне не известно о том, что это все сделано под влиянием каких-то директив и каких-то указаний. Если я правильно понимаю, все-таки это было решение самих ученых. Поэтому у них и спрашивайте", - сказал Песков.

Как ранее сообщило издание "Тайга.инфо", заседание президиума СО РАН прошло в Новосибирске 25 марта. По версии этого СМИ, ознакомившись с презентацией, согласно которой из двух десятков городов РФ с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы 78% находятся в Сибирском федеральном округе, участники мероприятия пришли к выводу, что публиковать этот доклад нельзя, в том числе по причине того, что там могут быть неверные результаты.