Ватикан наказал двух польских священников, причастных к сокрытию сексуальных преступлений

ВАРШАВА, 29 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял решение наказать двух польских священников в связи с халатностью, связанной с фактами сексуального насилия в церкви. Об этом сообщила в понедельник Апостольская нунциатура в Польше

Архиепископ Лешек Глудз и епископ Эдуард Яняк получили предписание жить вне своих епархий и запрет на участие в религиозных праздниках и светских мероприятиях на их территории. Они также должны внести средства на благотворительность.

Ранее по инициативе понтифика в отношении священников было проведено расследование с целью доказать допущенные ими нарушения, связанные со случаями сексуального насилия, совершенного некоторыми священнослужителями в отношении несовершеннолетних.

Скандал, связанный со случаями педофилии среди священников Римско-католической церкви в разных странах, разгорелся во время понтификата предыдущего Папы - Бенедикта XVI. Большинство скандальных историй, в которых замешаны и высокопоставленные иерархи, относится к периоду, когда папский престол занимал Иоанн Павел II, причисленный нынешним понтификом Франциском в 2014 году к лику святых.

Франциск провел в 2018 году специальный синод, посвященный вопросам защиты несовершеннолетних. Папа впоследствии ужесточил наказания и нормы об информировании верховного духовенства о подобных преступлениях. Он неоднократно публично приносил извинения за деяния священников-педофилов.

В последние годы сразу несколько высокопоставленных прелатов ушли в отставку, были отстранены, предстали перед правосудием, в том числе в Ватикане, за дела, связанные с педофилией, включая дела по обвинениям в сокрытии подобных преступлений со стороны подчиненных.