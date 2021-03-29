Умерла главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Главный редактор и генеральный директор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте издания.

"29 марта после тяжелой болезни на 75-м году жизни скончалась генеральный директор - главный редактор журнала "Мурзилка", заслуженный работник культуры РФ, почетный работник общего образования РФ, член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы, кавалер ордена Почета Татьяна Филипповна Андросенко", - указано в сообщении.

Андросенко руководила журналом с 1985 года. Коллеги отмечают, что ей удалось сохранить традиции, сделать "Мурзилку" "журналом современным, интересным и полезным для детей, их родителей, бабушек и дедушек, библиотекарей, педагогов". Она также уделяла большое внимание работе с молодыми авторами, занималась просветительской деятельностью, организовывала встречи читателей с редакцией журнала, его авторами и художниками.

"Мурзилка" - популярный советский, затем российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал. Издается с 1924 года.