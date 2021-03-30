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Пандемия COVID-19

Президент Пакистана заразился коронавирусом после вакцинации

Ариф Алви сообщил, что получил только одну дозу вакцины

ТАСС, 30 марта. Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом, несмотря на сделанную ранее первую прививку. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter.

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"У меня положительный анализ на COVID-19. <...> Получил 1-ю дозу вакцины, но антитела начинают появляться после 2-й дозы, которая должна была быть введена через неделю. Пожалуйста, будьте осторожны", - говорится в твите.

Президент Пакистана сделал прививку от коронавируса 19 марта, став первым в возрастной группе привитых старше 70 лет.

Ранее, как сообщило министерство здравоохранения страны, коронавирусную инфекцию выявили у премьер-министра Пакистана Имрана Хана, который также был привит.

Теги
ПакистанАлви, АрифПандемия COVID-19
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