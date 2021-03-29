Путин учредил медаль к 800-летию Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин учредил юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода". Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Награждать медалью будут нижегородцев - участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период войны, тружеников тыла, проработавших в период Великой Отечественной войны в городе Горьком (название Нижнего Новгорода в 1932-1990 годах) не менее шести месяцев, а также жителей, внесших значительный вклад в развитие города.

Медаль диаметром 32 мм будет создана из латуни. На лицевой стороне изобразят фрагмент стены Нижегородского кремля с Дмитриевской башней посередине, справа от башни - изображение собора во имя святого благоверного князя Александра Невского, слева от башни - изображение Михайло-Архангельского собора. В верхней части медали, по окружности, будет располагаться надпись "В память 800-летия Нижнего Новгорода".

На реверсе будет изображен герб Нижнего Новгорода, слева от которого разместят лавровую ветвь, справа - дубовую. Под гербом будут располагаться цифры 1221 - 2021.

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан 19 августа 1221 года. Торжества начнутся в июне, в программу подготовки включены более 30 событий.