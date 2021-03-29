В Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 30 апреля

ПЕНЗА, 29 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлен до 30 апреля. Соответствующее постановление было опубликовано в понедельник на сайте правительства региона.

"В абзаце первом слова "по 31.03.2021 включительно" заменить словами "по 30.04.2021 включительно", - говорится в документе.

Таким образом, в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Работа ресторанов и проведение зрелищно-культурных мероприятий разрешена с 06:00 до 23:00. Неработающие граждане в возрасте 65 лет и старше по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции.

В Пензенской области подтверждено 41 818 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 38 540 человек выздоровели, 522 пациента умерли.