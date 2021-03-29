АСИ поможет Анапе развивать туризм и улучшать городскую среду

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) окажет содействие в улучшении инвестиционного климата, развитии социальной сферы и продвижении городских, туристических и инновационных проектов в Анапе. Соглашение об этом подписали гендиректор АСИ Светлана Чупшева и мэр города Василий Швец, сообщает в понедельник официальный сайт агентства.

"Мы выбрали те направления сотрудничества, которые будут максимально полезны как для жителей города, так и для наших гостей. Они касаются городской среды, туризма и "умных технологий". Надеюсь, что уже к началу сезона нам удастся проработать новые пешие, гастрономические и винные турмаршруты и существенно повысить безопасность пляжей с помощью внедрения ряда инновационных проектов", - отметил на подписании Швец, слова которого приводятся в сообщении.

Также среди приоритетных направлений сотрудничества агентства и городских властей - продвижение инициатив по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата, помощь в реализации социальных проектов, содействие в реализации проектов в сфере туризма, пилотирование руководства по созданию быстровозводимой велосипедной инфраструктуры.