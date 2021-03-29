В Росгосцирке прокомментировали инцидент с дракой слонов в Казани

КАЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Рабочий по уходу за животными Казанского цирка получил травмы, став случайным свидетелем потасовки слоних, он не был объектом нападения животных. Об этом в понедельник ТАСС сообщила начальник департамента развития и социальных проектов Росгосцирка Дарья Костюк.

Ранее в местных СМИ появились данные о нападении слона на рабочего в Казанском цирке. Животное якобы откинуло мужчину в сторону, он получил переломы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана, пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

"Вчера рабочий по уходу за животными стал случайным свидетелем потасовки слоних. Но не был объектом нападения. К людям Магда и Дженни (слонихи) всегда относились очень аккуратно и трепетно", - сообщила Костюк.

Росгосцирк осведомлен об инцидентах со слонами в цирке Казани. Он не является филиалом компании, а находится в подчинении Министерства культуры Татарстана. С 21 мая специалисты Росгосцирка (зооветеринарная служба и дрессировщики) тесно контактируют с коллегами из Казанского цирка.

"Инициировать проверки в цирке, не входящем в систему Росгосцирка, компания не в праве. Тем более, что и слоны не являются собственностью Росгосцирка, а дрессировщик не является штатным сотрудником компании", - уточнила Костюк.

Еще один случай со слонами в Казанском цирке также произошел в марте текущего года. Во время представления "Шоу слонов и магия цирка" двое слонов начали вести себя агрессивно и пытались покинуть манеж через зрительный зал. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану, благодаря своевременному вмешательству дрессировщиков животные остались в манеже и никто из зрителей не пострадал. Проводится доследственная проверка.