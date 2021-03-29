Путин наградил Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил призера Олимпийских игр, финалиста Кубка Стэнли, хоккеиста Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Буре Павла Владимировича - заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА", - говорится в документе.

Буре - российский хоккеист, чемпион мира (1990), СССР (1989). Выступал за клубы ЦСКА, "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерз", "Нью-Йорк Рейнджерс". Его имя значится в Зале хоккейной славы НХЛ и Зале славы Международной федерации хоккея с шайбой.