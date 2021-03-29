Джонсон назвал условия, позволяющие не допустить четвертый карантин в Великобритании

ЛОНДОН, 29 марта. /ТАСС/. Третий общенациональный карантин может стать для Великобритании последним при соблюдении двух ключевых условий. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Лондоне глава правительства страны Борис Джонсон.

"Думаю, что мой ответ на заданный вопрос [о возможности полностью исключить введение карантина в четвертый раз] будет утвердительным, но при двух очень важных оговорках. Я отвечу "да", если все мы продолжим соблюдать осторожность и следовать правилам, чтобы держать распространение вируса под контролем. И вновь - "да", если программа вакцинации будет продолжаться, а вакцины окажутся такими же эффективными, какими они представляются сейчас, - сказал премьер. - Вот те условия, которые должны быть соблюдены, но я надеюсь на лучшее и пока не видел каких-либо данных, которые заставили бы нас отклониться от плана [вакцинации и снятия ограничений]".

Первая доза вакцины введена уже почти 30,5 млн жителей королевства. Это больше 45% населения страны и свыше 56% совершеннолетних британцев. Второй дозой пока привиты лишь 3,7 млн человек, так как власти приняли решение увеличить интервал между двумя уколами до трех месяцев, чтобы успеть вакцинировать как можно больше людей на ранних этапах.

"Темпы вакцинации впечатляют, и я хочу поблагодарить всех, кто участвует в осуществлении этой программы, однако мы не знаем точно, насколько прочны возведенные нами укрепления и в какой степени мы защищены от новой волны", - признал Джонсон. Он напомнил о необходимости соблюдать осторожность, вероятности появления новых и более опасных штаммов коронавируса, а также о том, что вакцины не гарантируют стопроцентной защиты от инфекции.

Третий с начала пандемии общенациональный карантин действует в Великобритании с 4 января, однако начал ослабляться с 8 марта по мере роста числа вакцинированных жителей страны. В Англии уже больше трех недель работают школы, а 29 марта были введены новые послабления, позволяющие людям собираться на улице небольшими кампаниями, а также заниматься командными видами спорта на открытом воздухе. Британцам по-прежнему рекомендуют работать из дома, а за туристическую поездку за рубеж им может грозить штраф в £5 тыс. (около 520 тыс. рублей).

Если темпы распространения инфекции не начнут быстро расти, с 12 апреля в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство оставшихся ограничений.