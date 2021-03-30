Песков назвал очевидным дальнейшее ужесточение борьбы с коррупцией на госслужбе

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает очевидным ужесточение борьбы с коррупцией на государственной службе.

"Борьба с коррупцией уже стала неотъемлемой частью государственной службы. Очевидно, что мы и дальше будем идти здесь по пути ужесточения", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

Пресс-секретарь добавил, что для борьбы с коррупцией в обществе должна быть создана абсолютная нетерпимость к ней. "Что такое общественная нетерпимость? Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать. Ведь бытовая коррупция - это гораздо страшнее", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что должна быть неотвратимость наказания и безупречность законов, правил. "Правила не должны позволять двойного прочтения и не должны порождать коррупцию, создавая невыполнимые условия. На это нужно время, общество должно созреть для этого. Должно пройти несколько поколений", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также выразил мнение, что в мире еще нет страны, которая бы полностью победила коррупцию.