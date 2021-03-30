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Пандемия COVID-19

На Колыме до конца апреля продлили режим повышенной готовности

Ограничения в регионе действуют с 18 марта прошлого года

ТАСС, 30 марта. Режим повышенной готовности в Магаданской области в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой продлили до 30 апреля. Соответствующее постановление подписал во вторник глава региона Сергей Носов.

"Внести в постановление правительства Магаданской области "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" изменение, заменив слова "до 31 марта 2021 года" словами "до 30 апреля 2021 года", - говорится в документе.

Режим повышенной готовности действует с 18 марта 2020 года. Он подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости. С конца июня 2020 года Магаданская область перешла на второй этап выхода из режима самоизоляции: часть предприятий общественного питания, спортивных и культурных организаций возобновили свою работу.

Прививку от коронавируса получили 8 027 жителей Колымы, справились с инфекцией 8 152 человека, умерли - 99.

Теги
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьПандемия COVID-19
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