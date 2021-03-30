Общественный совет ФСБ поможет созданию комплекса монументов к 80-летию Курской битвы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Общественный совет при ФСБ России поможет созданию комплекса монументов к 80-летию Курской битвы (будет отмечаться в 2023 году). Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ по итогам прошедшего в дистанционном формате заседания общественного совета при спецслужбе.

"В рамках совместной работы Общественного совета и ФСБ России по патриотическому воспитанию граждан и увековечению памяти сотрудников отечественных спецслужб, погибших при исполнении служебных обязанностей, принято решение поддержать усилия органов безопасности по созданию комплекса архитектурно-художественных и просветительских сооружений, посвященных 80-летию Курской битвы", - отметили в ЦОС.

Члены общественного совета отметили высокий уровень и влияние на укрепление патриотических настроений в российском обществе юбилейных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и запланировали участие в предстоящих мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню памяти и скорби и Дню окончания Второй мировой войны, в том числе в торжественных церемониях у мемориалов, увековечивающих память погибших в годы войны военнослужащих органов безопасности.

"Совместная с ФСБ России работа по сбережению памяти о героях, отдавших жизнь за благополучие и процветание нашей Родины, ведется постоянно с момента создания общественного совета, - отметил председатель совета Василий Титов. - В конце прошлого года при нашей поддержке вышла в свет уникальная книга "Память. Мужество. Слава" - самый полный сборник фотографий и документов, посвященных мемориальным объектам, увековечивающим подвиги сотрудников органов безопасности в годы войны и в мирное время. В этом году в числе приоритетов совета - сохранение памяти о военных контрразведчиках, павших на полях сражений Великой Отечественной, а также противодействие попыткам исказить или умалить роль органов безопасности в достижении Победы".