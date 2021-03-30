Рособрнадзор намерен сделать бессрочными аккредитацию и лицензию вузов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Аккредитация и лицензия для вузов могут стать бессрочными, такая возможность обсуждалась на совещании Рособрнадзора с ректорами и проректорами университетов РФ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Мы предполагаем, что и лицензирование, и аккредитация будут бессрочными", - сообщила замруководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова, слова которой приводит пресс-служба. Отмечается, что участники совещания в целом поддержали предложенные Рособрнадзором подходы.

Новая модель аккредитации и лицензирования разрабатывалась при активном участии профессионального сообщества, Рособрнадзор постарался максимально учесть пожелания вузов, отмечает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Анзора Музаева.

"Та модель, которая у нас получится, должна отвечать актуальным мировым тенденциям. Она не должна сдерживать развитие отечественной высшей школы, но при этом не должно страдать и качество получаемого образования. Нам нужно избежать ошибок 1990-х годов, когда открылись тысячи вузов и филиалов, которые просто торговали дипломами", - цитирует Музаева пресс-служба.

Аккредитация и лицензирование

По словам Кочетовой, следует максимально устранить дублирование требований, предъявляемых в рамках этих процедур. Так, при лицензировании вуз должен будет подтвердить необходимые условия для обучения: наличие помещений, материально-технического обеспечения, санитарно-эпидемиологического заключения, специальных условий для обучающихся с ограничениями по здоровью, образовательных программ. К соискателям лицензий, которые намерены вести обучение исключительно дистанционно, применяются требования, учитывающие эту особенность.

В рамках процедуры аккредитации планируется оценивать качество подготовки обучающихся. Предполагается, что оценка будет проводиться Рособрнадзором. "Для оценки качества подготовки обучающихся также будет осуществляться мониторинг по определенным показателям, которые разработаны совместно Минобрнауки и Минпросвещения по согласованию с Рособрнадзором", - отметила Кочетова.

При аккредитации новых вузов и доаккредитации новых программ, если образовательной организации выданы контрольные цифры приема, она сможет получить временную госаккредитацию на два года, а проверка знаний студентов будет проведена через определенный промежуток времени.

В случае отказа в госаккредитации, вуз сможет повторно пройти эту процедуру через год. В отношении образовательных организаций, получивших госаккредитацию, будет вестись мониторинг: с периодичностью 2-4 года для колледжей, 2-5 лет - для вузов. По результатам этого мониторинга учебное заведение может быть отнесено к одной из трех групп риска. В организациях, попавших в группу высокого риска, будут проводиться проверки, результаты которых могут стать основанием для приостановки или лишения аккредитации.