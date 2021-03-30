В России выявили 8 277 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 29 сентября

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8 277, это минимальный показатель с 29 сентября. Общее количество инфицированных достигло 4 536 820, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Магаданской и Сахалинской областях (по 0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 719 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 556 - в Московской области, 277 - в Нижегородской области, 240 - в Ростовской области, 207 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 282 382 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число выздоровевших после заражения коронавирусом возросло за сутки на 9 588, до 4 155 996. По данным штаба, доля вылечившихся в стране осталась на уровне 91,6% от общего числа заразившихся.

За сутки выписан по выздоровлению 1061 пациент в Санкт-Петербурге, 489 - в Московской области, 353 - в Нижегородской области, 284 - в Липецкой области, 271 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 409 против 293 днем ранее. Всего от инфекции умерли 98 442 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,17%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 20 - в Ростовской области, 17 - в Алтайском крае, по 14 - в Московской и Воронежской областях.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 291 против 1 612 днем ранее, до 1 025 454.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,13%.

За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за нового заболевания. Всего, по данным штаба, в столице умерли 16 603 заболевших (1,62%).