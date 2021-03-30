Петербург передал Якутску статус столицы "Тотального диктанта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Церемония передачи символа статуса столицы всемирной просветительской акции "Тотальный диктант" от Санкт-Петербурга Якутску прошла во вторник на территории Государственного Эрмитажа, передает корреспондент ТАСС.

"Очень важно, что столица "Тотального диктанта" - это не просто громкое звание, это большая работа и ответственность для городской команды в первую очередь. Мы понимаем, какую работу проделала команда Санкт-Петербурга в 2020 году, особенно в тех непростых условиях, в которых мы этот год проживали. С командой Якутии эта работа идет сейчас, эта работа тоже очень масштабная, большая. Вместо традиционного автопробега, который в этом году по ряду причин стал невозможен, мы придумали и затеяли такое масштабное событие, которое называется "Фестиваль грамотности", - сказала на церемонии директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант", член Совета при президенте РФ по русскому языку Ольга Ребковец.

Алгоритм выбора столицы диктанта состоял из двух этапов: с конца октября прошлого года проходил прием заявок, а с 10 по 24 ноября на сайте проекта было запущено голосование за столицу акции. Организаторы впервые в истории конкурса приняли решение включить в финал шесть городов: был приглашен Томск, который занял в голосовании шестое место с отрывом от пятого всего в четыре голоса. В общей сложности за претендентов было отдано свыше 34 тыс. голосов. Столицу "Тотального диктанта" в финале определяло жюри, которое оценивало презентации представителей городов-претендентов.

"В 2013 город Якутск впервые принял участие в "Тотальном диктанте", было всего две площадки, приняли участие 750 человек. За прошедшие восемь лет приняли участие свыше 8 тыс. жителей Республики Саха (Якутия). Мы завтра откроем "Фестиваль грамотности" в нашем городе, приедет авторитетная делегация российских ученых и общественных деятелей. Хотелось бы, чтобы итог фестиваля, новые методики, практики и инновации были внедрены в дальнейшее развитие грамотности и русской речи", - отметила представитель штаба "Тотального диктанта" в Якутске Саргылана Нестерева.

Писатель Дмитрий Глуховский - автор текста для акции в 2021 году - приедет в город-победитель 10 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта.

Фестиваль в Якутии

Как пояснила Ребковец, фестиваль, который будет сопровождать Якутск как столицу акции этого года, продлится неделю.

"С нами летит очень большая профессиональная команда экспертов. Андрей Геласимов (писатель, автор текста "Тотального диктанта в 2020 году) проведет встречи с читателями, будет презентация его книги на якутском языке. С нами едет лингвист Антон Сомин, представляет Высшую школу экономики, на открытии фестиваля будет его лекция "Вокруг света за 90 минут" о многообразии языков. Кира Дружинина, эксперт в области коммуникаций, проведет мастер-классы для СМИ, чиновников, всех желающих по успешной деловой коммуникации", - рассказала директор фонда.

В рамках акции также организовали программы повышения квалификации для преподавателей вузов и школ Якутии. Кроме того, в Якутске запланировано открытие центра грамотности и передача научной литературы, посвященной грамотности и русскому языку.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. В 2021 году акция пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.