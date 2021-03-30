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Мединский предложил создать документ по государственной исторической политике России

Помощник президента считает, что необходимо бороться с направленной против России информационной политикой, занимая активную научно-пропагандистскую позицию

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил разработать документ, утверждающий российскую государственную историческую политику. Об этом он заявил во вторник, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

"Считаем важным подойти к вопросу разработки и утверждения основ государственной исторической политики, так же как уже была принята в свои годы, и были расставлены все точки над i, и основа государственной культурной политики, потому что как в истории без такого основополагающего документа говорить?" - сказал он.

Мединский подчеркнул, что совместно с научным сообществом и всеми заинтересованными структурами необходимо разработать понятный короткий документ.

Помощник президента обратил внимание, что на сегодняшний день ведется политика, направленная на граждан России. "Мы должны понимать, что война за историю, адресованная к нашему населению, ведется с очень меркантильными и практическими целями. Мы понимаем, что отнять у России Курильские острова, Сахалин, Калининградскую область, Карелию, Выборг, наверно, можно, но могут быть последствия", - подчеркнул он.

Как считает Мединский, бороться с информационной политикой, направленной против России, необходимо, занимая активную научно-пропагандистскую позицию.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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