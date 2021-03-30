Путин заинтересовался идеей создать национальный центр истории Великой Отечественной войны

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает интересным и правильным предложение создать в России национальный центр истории Великой Отечественной войны, который будет координировать деятельность по изучению событий этого периода.

С инициативой создать такой центр выступил во вторник один из участников заседания президентского Совета по межнациональным отношениям. Он отметил, что подобная идея существовала в советское время, однако она не была реализована. По его словам, сейчас в России нет единого центра, который бы определял приоритеты и направления в изучении событий Великой Отечественной войны, выступал в роли координатора и помогал избежать дублирования функций.

"Думаю, что это интересно и правильно, - отреагировал президент. - Потому что, конечно, в советское время истории Великой Отечественной войны уделялось немало внимания - и правильно".

Как считает глава государства, и в современной России нельзя забывать об этом, "прежде всего потому, что интерес людей к этому огромный". "Действительно, откуда взялось движение "Бессмертный полк"? Из народа. А почему? Не все [в курсе], но специалисты знают, что в ходе Великой Отечественной войны почти 70% совокупных потерь пришлось именно на РСФСР", - пояснил Путин.

Президент отметил, что именно поэтому в каждой российской семье есть "гордость за своих предков, которые внесли свой вклад в победу над нацизмом". "И практически в каждой семье есть люди, о которых благодарные потомки помнят и никогда не забудут", - сказал он. По мнению главы государства, для современной России эта тема является "в высшей степени актуальной".

Путин также обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову и распорядился проработать вопрос о создании центра. "Идея заключается в том, чтобы был какой-то организующий центр, я так понимаю. Не новый институт, а организующий центр, который бы объединил возможности различных учреждений. Подумайте и скажите об этом", - сказал президент, поручив министру подготовить предложения.

Фальков, в свою очередь, посчитал предложение о создании Национального центра истории Великой Отечественной войны перспективным .

"Мне представляется предложение Юрия Александровича [Петрова] очень интересным. Мы, безусловно, его сейчас изучим. Думаю, что это очень перспективное предложение", - сказал Фальков.

Глава Минобрнауки сообщил, что соответствующее предложение будет внесено после консультацией с историками и Российской академией наук.

Директор Института российской истории в своем выступлении на заседании Совета отметил, что сейчас проявляется очень много активностей в разных сферах российского общества, связанных с Великой Отечественной войной - от научных исследований до работ поисковиков.

"Мне кажется, - сказал Петров, - нет такого координационного центра, который бы правильно определял приоритеты исследований, мог бы выступить в роли координатора отдельных работ. И наметить малоизученные, но очень важные вещи, например - преступления нацистов на оккупированной территории, которые сейчас нуждаются в особом внимании со стороны историков. Высказываю предложение подумать над созданием Национального центра истории Великой Отечественной войны".