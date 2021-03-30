В Вологодской области до 26 апреля продлили режим повышенной готовности

ВОЛОГДА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Вологодской области продлили действующий в регионе режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 26 апреля включительно. В области сохранены все действующие ограничения - запрет массовых мероприятий, наполняемость залов и трибун не более 75%, масочный режим и социальное дистанцирование, сообщил во вторник губернатор Олег Кувшинников.

"В Вологодской области мы продлеваем режим повышенной готовности до 26 апреля включительно <...> Наиболее уязвимой для коронавируса группой по-прежнему являются граждане старшего возраста. Роспотребнадзор рекомендовал сохранить ограничения в отношении лиц старше 65 лет. В области рекомендовано перевести сотрудников 65 лет и старше на удаленку", - сказал губернатор на заседании регионального оперштаба.

По его словам, ограничения связаны с тем, что ситуация в стране стабилизируется, однако периодически фиксируются случаи завоза новых штаммов инфекции из других стран. "Пандемия продолжается, она никуда не ушла. Значит, мы продолжаем с ней бороться и сохранять ряд оставшихся ограничений. Наш президент Владимир Путин оценил сроки снятия ограничений в привязке к формированию популяционного иммунитета. Ориентировочно при эффективной прививочной кампании это ожидается к концу лета. Поэтому сейчас нужно сохранить кинороль над ситуацией, пока не будет завершен основной этап вакцинирования", - добавил Кувшинников.

На 30 марта в регионе подтверждено 42 622 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 90 случаев. Выздоровели 39 716 человек, умерли 899. По словам главы региона, показатель суточного прироста инфицированных снизился до уровня ноября прошлого года. Количество госпитализированных уменьшилось в 2,5 раза, на сегодня в вологодских моногоспиталях лечатся 385 человек. Моногоспитали загружены на 61,5%.