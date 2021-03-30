Самоизоляция для пожилых жителей Северной Осетии станет рекомендательной

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 марта. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ, согласно которому режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше будет носить рекомендательный характер.

"Рекомендовать с 1 апреля 2021 года лицам в возрасте 65 лет и старше придерживаться режима самоизоляции", - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте главы и правительства республики во вторник.

Также работодателям, осуществляющим деятельность на территории Северной Осетии, рекомендуется перевести работников в возрасте от 65 лет на дистанционный режим работы.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 16 322 человек (+16 за сутки), из них 15 469 выздоровели, 164 умерли. Болеют 689 человек.