Число волонтеров в Кировской области увеличилось в пять раз за четыре года

КИРОВ, 30 марта. /ТАСС/. Создание в Кировской области системы ресурсных центров по развитию добровольчества позволило увеличить число волонтеров в пять раз за четыре года - до 55 тыс. человек, рассказала во вторник в ходе заседания правительства региона министр спорта и молодежной политики области Анна Альминова.

"Министерством создан Региональный ресурсный центр по развитию добровольчества Кировской области, а с целью трансляции на муниципальный уровень добровольческой повестки нами организована работа семи муниципальных ресурсных центров во всех образовательных округах региона. Создание централизованной системы ресурсных центров за четыре года работы позволило увеличить численность волонтеров в пять раз. Сегодня их число составляет 55 тыс. человек. Общий охват участников волонтерских мероприятий - более 250 тыс. человек в год", - рассказала Альминова.

По ее словам, в том числе благодаря волонтерам в Кировской области удалось избежать серьезного всплеска коронавирусной инфекции среди пожилых людей, маломобильных и одиноких кировчан. В частности, всероссийская акция взаимопомощи "МыВместе" объединила более 800 человек, которые помогали жителям региона в условиях самоизоляции - покупали продукты, доставляли лекарства и оказывали другую помощь. 198 волонтеров получили памятные медали президента России.