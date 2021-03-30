Правительство Молдавии попросило парламент ввести режим ЧП

КИШИНЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Молдавии рекомендовало парламенту ввести в стране чрезвычайное положение в связи с произошедшим за последние недели всплеском заражений коронавирусом и ростом числа летальных исходов. Такое решение было одобрено во вторник на заседании кабинета министров, которое транслировала в Facebook пресс-служба кабинета министров.

"Правительство одобрило рекомендации Национальной чрезвычайной комиссии ввести режим чрезвычайного положения. Они будут направлены в парламент, который должен будет принять окончательное решение и определить, на какой период вводить режим ЧП", - отметил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

Представлявший проект решения и. о. министра юстиции Фадей Нагачевский заявил, что оно не повлечет прекращения экономической деятельности, но "предоставит правительству дополнительные полномочия". "Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Молдавии ужесточить ограничения. Правительство с ограниченными полномочиями не имеет рычагов для ограничения контактов между людьми", - объяснил он.

Ситуация в стране

В феврале и марте в Молдавии регистрируются суточные максимумы по числу заразившихся и летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 228 тыс. случаев заражения (6,4% населения), 4,9 тыс. пациентов умерли. По данным Минздрава, в больницах Кишинева и ряда городов уже нет свободных коек, больных из столицы уже направляют в ближайшие районы.

В декабре прошлого года на фоне акций протеста оппозиции в отставку ушел премьер-министр республики Ион Кику. Назначение нового кабинета министров блокирует президент Майя Санду, которая обвиняет парламент в коррупции и добивается досрочных выборов в законодательный орган.

В прошлом году из-за пандемии в Молдавии впервые в ее истории ввели чрезвычайное положение. Это позволило властям ввести жесткие ограничительные меры, включая запрет покидать дома, была приостановлена работа государственных и других учреждений, закрыты школы, введен особый режим въезда в страну и выезда из нее. После его отмены, 15 мая, введен режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, при котором ряд ограничений отменены, однако остался в силе запрет на массовые мероприятия, а в общественных местах обязательно ношение защитных масок.