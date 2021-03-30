Ученый из Петербурга признан самым продуктивным автором в сфере наук о материалах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Профессор Санкт-Петербургского университета ИТМО Сергей Макаров стал победителем премии Research Excellence Award Russia 2021 одного из крупнейших мировых научных издательств Elsevier (владеет базой Scopus). Петербургский ученый стал самым продуктивным автором в области наук о материалах и при этом самым молодым, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ИТМО.

Elsevier является одним из четырех крупнейших научных издательских домов мира, который ежегодно выпускает около четверти всех статей из издаваемых в мире научных журналов.

"Физик Сергей Макаров, профессор университета ИТМО, получил премию Research Excellence Award Russia 2021. Награды ученый удостоен как самый продуктивный и молодой автор в области наук о материалах. Так отмечен его вклад в развитие инженерных наук и технологии. Церемония приурочена к Году науки и технологий в России", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, премия присуждена за работы в области фотоники, как фундаментальные, так и прикладные. Также коллектив ученого в декабре 2020 года выиграл мегагрант. В рамках работы по нему планируется создать сверхкомпактные лазеры, которые могут найти применение в разных отраслях - от линий связи до оптических компьютеров.

Research Excellence Award Russia 2021 проводится при поддержке Российского Союза Ректоров, Российской академии наук, Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере.