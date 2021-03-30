Власти Ирландии решили смягчить ограничения из-за коронавируса

По его информации, с 12 апреля жители Ирландии смогут свободно передвигаться в пределах своего округа. Таким образом, отменяется правило, согласно которому гражданам было позволено перемещаться лишь в пределах 5 км от дома. Кроме того, разрешается встречаться членам двух домохозяйств на открытом воздухе, однако при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности. Вместе с тем, как указывает телеканал, с 12 апреля смогут возобновить работу предприятия строительной отрасли.

С 26 апреля дети в возрасте до 18 лет смогут вновь приступить к занятиям спортом на открытом воздухе. Количество людей, которым разрешено присутствовать на похоронах, увеличится с 10 до 25 человек. Решение о дальнейшем смягчении ограничительных мер в мае, как уточнил ирландский премьер, будет принято в конце апреля. Ближе к концу мая в зависимости от развития эпидемиологической ситуации правительство рассмотрит вопрос о возможном возобновлении работы отелей, пансионатов и гостевых домов в июне.

Третий с начала пандемии общенациональный карантин был введен в Ирландии 24 декабря 2020 года на фоне резкого распространения нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. С тех пор правительство дважды продлевало его сроки - последний истекал 5 марта. 23 февраля кабинет министров Ирландии принял решение сохранить жесткие меры карантина до 5 апреля. В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, не работают школы и детские сады, стройплощадки, музеи. Гражданам было предписано ограничивать социальные контакты узким семейным кругом, а свободное передвижение разрешалось лишь в пределах 5 км от дома.