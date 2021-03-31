CNN: собака Байдена снова укусила человека

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Овчарка по кличке Мейджор президента США Джо Байдена и его супруги Джилл вновь укусила человека. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, инцидент произошел на южной лужайке Белого дома в понедельник вечером, пострадал сотрудник Службы национальных парков. "Да, Мейджор укусил человека в ходе прогулки. В качестве меры предосторожности этот человек был осмотрен медицинской службой Белого дома. Он не получил серьезных повреждений и вернулся к работе", - приводит телеканал слова Майкла Ларосы, представителя Джилл Байден. Он также отметил, что собака президентской четы "все еще привыкает к новой обстановке".

У президента США и его супруги две овчарки - Чемп, которому около 13 лет, и трехлетний Мейджор. Оба пса въехали в Белый дом через несколько дней после инаугурации Байдена, прошедшей 20 января. В начале марта после нападения Мейджора на одного из охранников Белого дома собак отправили в семейный дом президентской четы в Делавэре и вернули обратно лишь ближе к концу месяца. Как сообщила потом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, медработники резиденции президента оказали пострадавшему охраннику помощь, дальнейшее лечение ему не потребовалось.