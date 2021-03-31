На Чукотке до 14 апреля продлили ограничительные меры

"В регионе по-прежнему запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на Чукотке зарегистрировано 729 случаев заражения коронавирусом. 691 пациент выздоровел, пятеро умерли. Первый компонент препарата "Спутник V" в регионе получили почти 7 тыс. человек, из них более 3,6 тыс. жителей завершили вакцинацию.