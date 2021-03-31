{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

На Чукотке до 14 апреля продлили ограничительные меры

В регионе на две недели сохраняется масочный режим в общественных местах, социальная дистанция и запрет на публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях

ТАСС, 31 марта. Власти Чукотки продлили действие некоторых ограничительных мер, ранее введенных в округе из-за пандемии коронавируса, до 14 апреля, сообщает пресс-служба окружного правительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В регионе по-прежнему запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на Чукотке зарегистрировано 729 случаев заражения коронавирусом. 691 пациент выздоровел, пятеро умерли. Первый компонент препарата "Спутник V" в регионе получили почти 7 тыс. человек, из них более 3,6 тыс. жителей завершили вакцинацию.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19
Опрос: 45% россиян не готовы переплачивать за органические продукты
При этом с 2019 года почти на треть выросло число тех, кто все же готов платить больше за экологически чистые продукты - об этом сообщили 43% респондентов "Ромира"
Читать полностью