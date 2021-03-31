Дума и ведомства обсудят отправку экспертов для оценки эпидбезопасности стран для туристов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российские специалисты перед майскими праздниками должны оценить эпидемиологическую безопасность стран, открытых для туристов из РФ, это необходимо для того, чтобы избежать третьей волны коронавируса. Госдума обсудит это с профильными ведомствами и передаст предложения в оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Во избежание третьей волны коронавируса необходимо проверить зазывающие российских туристов страны. Минздрав заявил о возможности третьей волны коронавируса в России. При этом отмечается, что определяющими будут ближайшие месяц-полтора. Ровно столько остается до майских праздников, когда наши граждане поедут отдыхать, проводить свои отпуска, в том числе за пределами РФ", - написал он в своем Telegram-канале в среду.

"Со своей стороны, в Государственной думе обсудим этот вопрос с профильными ведомствами: Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом. Предложения передадим в оперативный штаб по борьбе с COVID-19", - добавил Володин.

По мнению спикера, эксперты должны оценить обеспечение эпидбезопасности и состояние системы здравоохранения в открытых для туристов-россиян странах. "Мы никому не навязываем, но если в этих странах проблемы с доступом к вакцинам - пусть приобретают российские вакцины или разворачивают их производство в своих странах", - считает он.

Володин напомнил, что ранее предлагал применить такой механизм в отношении Черногории, после чего власти страны сделали заявление о готовности принять российских специалистов.

Показатели заболеваемости COVID-19 в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране, заявила накануне заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.