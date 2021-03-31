РФПИ передал Южной Корее документы для регистрации "Спутник V" 15 января

СЕУЛ, 31 марта. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 15 января передал южнокорейскому регулятору документы, необходимые для начала процесса регистрации в стране вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС пресс-атташе российского диппредставительства Ольга Глотова.

"РФПИ ранее проинформировал посольство России в Республике Корея, что 15 января этого года передал весь пакет документов местному регулятору", - отметила она. Таким образом в дипмиссии прокомментировали сообщения некоторых южнокорейских СМИ о том, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны пока якобы не получило от российской стороны соответствующую документацию.

"На данный момент официальной подачи документов не было, рассмотрение [заявки на регистрацию вакцины] не происходит", - приводит агентство Yonhap слова представителя управления.

Во вторник посольство РФ в Сеуле на своей странице в Facebook сообщило, что южнокорейские власти рассматривают вопрос о регистрации российской вакцины. Как заявили в диппредставительстве, все необходимые для этого документы "были переданы в уполномоченные ведомства Республики Корея в начале текущего года".

В январе южнокорейский премьер-министр Чон Се Гюн заявил, что Республика Корея не исключает возможности закупки российской вакцины. Эту же позицию в феврале повторила глава национального агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён.