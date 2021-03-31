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Пандемия COVID-19
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В марте в России выявили на четверть меньше заразившихся коронавирусом, чем в феврале

По данным оперштаба, за месяц зафиксировали 299 016 случаев инфицирования
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за месяц увеличилось на 299 016. Это на 24,4% меньше, чем в феврале, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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В январе в стране выявили 691 142 случая заражения, а в декабре 2020 года, когда заболеваемость стала максимальной за всю пандемию, - 863 643.

Смертность из-за новой болезни при этом уменьшилась не так значительно: с 1 по 31 марта штаб сообщил о 12 728 умерших против 12 940 с 1 по 28 февраля (снижение на 1,6%).

Летальность инфекции из-за спада заболеваемости заметно выросла. Если в феврале она составляла 3,3%, то в марте - немногим менее 4,3%, следует из данных оперативного штаба. При этом следует иметь в виду, что штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Выздоровели в марте, по данным штаба, 354 375 заболевших против 511 793 по итогам февраля. Тем не менее количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось на 68 087, до 280 073 - минимума с середины октября 2020 года.

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