Куратора от Общественного штаба закрепят за каждым из 15 округов на выборах в Москве

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Куратора от Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве закрепят за каждым из 15 столичных одномандатных избирательных округов на выборах в Государственную думу. Об этом сообщил в среду председатель штаба, зампредседателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут также довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

"У нас [в Москве] 3,6 тыс. участков, и, возможно, будет трехдневное само голосование плюс досрочное. <...> Идея наша заключается в том, чтобы за каждым из 15 одномандатных округов на выборах в Государственную думу был закреплен один человек из штаба, членов Общественной палаты. Тогда на каждого куратора будет порядка 230 наблюдателей, что даст возможность наблюдать более детально за ситуацией в реальном времени", - сказал Венедиктов в ходе заседания штаба.

Кроме того, на заседании был определен представитель штаба в комиссии при Мосгоризбиркоме по наблюдению за ходом электронного голосования - руководитель московского электронного штаба, председатель комиссии по технологиям "Умного города" Илья Массух. Также в комиссию по рассмотрению жалоб и предложений будут направлены члены Общественной палаты Ольга Кириллова и Максим Буре. В комиссию Центральной избирательной комиссии "по московским апелляциям" будет направлена зампредседателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова.

Ранее Венедиктов сообщил, что корпус наблюдателей в Москве насчитывает 7,5 тыс. человек - по два на каждый участок. При этом два наблюдателя уже сейчас могут работать одновременно - один на стационарном избирательном участке, второй - на выездном.

Общественная палата Москвы открыла набор в корпус наблюдателей за ходом голосования 16 февраля.

Мобильный наблюдатель

Ранее Венедиктов сообщал, что в Москве разрабатывают специальное мобильное приложение для наблюдателей за ходом голосования в столице и для коммуникации между ними, общественным штабом по контролю и наблюдению за выборами и избиркомами. Кроме того, разрабатывается интерактивная карта для нанесения информации о нарушениях в ходе избирательного процесса.

"Приложение "Мобильный избиратель". <...> У нас стоит задача обеспечить нормальное взаимодействие [штаба и наблюдателей на участках]. Какая-то часть приложения будет у наблюдателя в телефоне, а основная часть - у нас в штабе. Сразу на карте в штабе мы будем видеть, что происходит", - сказал на заседании Массух.

Он уточнил, что в приложении планируется обеспечить полноценную авторизацию наблюдателя по номеру телефона или через сайт мэра и правительства Москвы.

"Будут три основные функции. Первая - контрольные точки, начиная с открытия участка. Вторая - оформить обращение и сообщить о событии, и штаб будет принимать решение, что это за событие - нарушение или неправильная трактовка процедур. Планируется 4-5 типовых событий, о которых может сообщить наблюдатель, выделить в отдельное меню", - добавил руководитель московского электронного штаба.

Кроме того, в приложении для наблюдателей будет размещены памятка, справочный раздел и новости. Здесь же наблюдатель сможет оперативно передавать данные итоговых протоколов голосования. "Возможно, будут явку считать ежедневно, и тогда наблюдатель тоже будет передавать данные", - заключил Массух.