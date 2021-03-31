Цена повязки Роналду на аукционе в Сербии упала в 200 раз после проверки его участников

БЕЛГРАД, 31 марта. /ТАСС/. Цена капитанской повязки Роналду, которую он в ярости бросил на землю во время футбольного матча сборных Сербии и Португалии в Белграде, на благотворительном аукционе в Сербии снизилась с объявленных ранее €10 млн 886 тыс. до €51 тыс. Такое решение было принято по результатам проверки платежеспособности участников сотрудниками аукциона, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе на портале-организатора аукциона.

"Действительно, ночью цены на лот возросли до 1 млрд 280 млн динар (€10,8 млн), однако мы начали проверку участников, в ходе которой выяснилось, что ставки делались людьми, не готовыми заплатить подобные суммы. Мы последовательно обзваниваем участников, поэтому цена снижается. Сейчас наибольшая ставка за лот составляет 6 млн 1 тыс. 148 динар или около €51 тыс. В случае победы этой ставки деньги будут направлены на лечение больного ребенка", - сообщили организаторы аукциона.

28 марта Сербия и Португалия сыграли вничью (2:2) в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. На третьей добавленной минуте Роналду пробил из пределов штрафной, мяч летел в сетку ворот, но защитник сербов выбил его с линии. На видеоповторах было видно, что мяч пересек линию ворот, о чем Роналду сразу же стал сигнализировать боковому арбитру, однако судьи гол не зафиксировали.

После того как Роналду не смог доказать, что мяч все-таки пересек черту, он бросил капитанскую повязку на поле белградского стадиона "Райко Митич" и ушел в подтрибунное помещение, активно выказывая недовольство. Брошенную футболистом повязку подобрал пожарный Джордже Вукичевич, который в этот день дежурил на стадионе. Он решил направить капитанскую повязку на гуманитарные цели и передал ее в гуманитарную организацию "Вместе за жизнь", которая собирает деньги на лечение больному ребенку.

Основатель гуманитарной организации "Вместе за жизнь" Йован Симич сообщил, что повязка Роналду на три дня будет выставлена на своеобразный аукцион. Тот, кто пожертвует наибольшую сумму на лечение шестимесячного Гаврилы Джурджевича, страдающего от спинальной мышечной атрофии, сможет получить в награду повязку португальского форварда.

Сообщается, что всего на лечение мальчика нужно €2,5 млн, однако пока собрано лишь 3% от этой суммы.