На грани закрытия: история гастронома "Елисеевский"

Елисеевский магазин основал купец Григорий Григорьевич Елисеев (1864–1949). Его дед Петр Елисеевич в 1813 году открыл в Санкт-Петербурге лавку, торговавшую иностранными винами и так называемыми колониальными товарами (фруктами, чаем, кофе и др.). В 1819 году Петр Елисеев был записан в купеческое сословие. В 1843 году дело перешло к его сыновьям — Григорию и Степану. Семейная фирма установила контакты с крупными торговыми домами в разных странах, затем начала торговлю в Москве, Киеве и других городах. В 1845 году компания приобрела собственные корабли, на которых в Россию поставлялись лучшие вина и продукты из-за границы. Товары продавались оптом и в собственных торговых точках, однако крупных магазинов у Елисеевых не было.
В 1857 году был учрежден торговый дом "Братья Елисеевы", который возглавил Григорий Елисеев. В 1881 году ему и его сыновьям принадлежали все семейные предприятия. С 1874 года компания получила право изображать герб Российской империи на своих вывесках и этикетках. В 1892 году после смерти Григория Елисеева семейный бизнес перешел к его сыновьям — Александру и Григорию. В 1895 году Александр отошел от торговых дел, его брат стал единственным владельцем торгового дома с основным капиталом 3 млн рублей. В 1896 году было учреждено торговое товарищество на паях "Братья Елисеевы".
Открытие магазина
В 1898 году для магазина в Москве Григорий Елисеев приобрел трехэтажный особняк на углу Тверской улицы и Козицкого переулка, построенный в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова для дочери сибирского золотопромышленника Екатерины Козицкой. На первом этаже дома располагались магазины, на втором — квартиры состоятельных горожан.
В 1898 году началась реконструкция здания по проекту архитектора Гавриила Барановского, в ходе которой дом был обшит плотными деревянными лесами, что ранее не использовалось в России. В создании интерьеров участвовали Владимир Воейков и Мариан Перетяткович. В ходе перестройки арочный въезд во внутренний двор со стороны Тверской улицы был переделан в главный вход магазина. Первый и второй этажи здания объединили в торговые залы с окнами полукруглой формы. Внутри помещения разместили массивные фигурные колонны с позолотой, огромные хрустальные люстры в форме виноградных лоз и др. Стены и потолок отделали роскошным декором и лепниной.
Гастроном открылся 5 февраля (23 января по старому стилю) 1901 года под названием "Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин". Состоял из трех торговых залов, в которых в общей сложности насчитывалось пять отделов: гастрономический, бакалейный, кондитерский, фруктовый и отдел хрусталя. Для торговли вином оборудовали отдельный вход со стороны Козицкого переулка. Магазин был ориентирован на состоятельных покупателей. Здесь продавались как иностранные деликатесы (трюфели, оливковое масло, специи, различные сорта чая и др.), так и отечественные (икра, осетрина). Гастроном также имел винный подвал, несколько пекарен, кондитерский цех, помещения для засолки, копчения, обжарки кофе. Особое внимание владелец уделял подбору персонала: продавцы должны были быть вежливыми и знать несколько иностранных языков.
Гастроном №1
После Октябрьской революции 1917 года гастроном был закрыт, в 1918 году все имущество Григория Елисеева национализировано. Сам он уехал сначала в Крым, а оттуда эмигрировал во Францию (скончался в 1949 году, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем).
В 1921 году магазин возобновил работу на прежних площадях под названием "Гастроном №1". Он по-прежнему отличался широким ассортиментом, наличием экзотических продуктов и высокими ценами. В 1944 году здесь открылся коммерческий отдел, торговавший в условиях всеобщей карточной системы за наличные средства.
В 1972–1982 годах директором магазина был Юрий Соколов. Под его руководством в гастрономе в условиях существовавшего в стране дефицита деликатесных товаров велась нелегальная продажа продуктов ограниченному кругу лиц, включая высокопоставленных партийных и государственных деятелей, известных артистов, академиков и пр. В 1982 году против Соколова возбудили уголовное дело о взятках и хищении, на основании его показаний было заведено еще около сотни уголовных дел против руководителей московских торговых организаций, включая начальника Главного управления торговли Москвы Николая Трегубова. Елисеевское дело стало крупнейшим делом о хищениях в советской торговле. В 1984 году Соколов был приговорен к расстрелу. Трегубова приговорили к 15 годам лишения свободы.
Елисеевский магазин
В 1992 году гастроном преобразовали в акционерное общество и вернули ему прежнее название — Елисеевский магазин.
В 2003 году в здании была проведена реконструкция, в ходе которой часть интерьеров восстановили по чертежам начала XX века. Были воссозданы лепнина, позолота на колоннах, заменено плиточное покрытие, отреставрированы хрустальные люстры. Винный отдел остался там же, где располагался в начале XX века, но вход в него сделали из основного торгового зала. В магазине вновь появились собственные цеха по производству мясной, овощной продукции, кондитерских изделий. В общей сложности реконструкция гастронома обошлась в $3 млн.
Елисеевский магазин открылся после реставрации 29 ноября 2003 года. Он стал круглосуточным гастрономом самообслуживания, где покупатели самостоятельно собирают товары в корзины и расплачиваются на кассе. В некоторых секциях, где отпускается весовая и кулинарная продукция, остались продавцы, которые только взвешивают товар. В результате пропускная способность гастронома увеличилась до 3,5 тыс. человек в сутки.
В 2014–2016 годах были отреставрированы фасады дома.
Здание Елисеевского магазина (Тверская, 14) имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.
С 2005 года магазин находится в совместном управлении ООО "Елисеевский" (до 2017 года — ОАО) и продуктовой сети "Алые паруса". В конце декабря 2020 года в СМИ появилась информация, что сеть "Алые паруса" закрывает все свои торговые точки за исключением Елисеевского гастронома — управление им прекратится в апреле.