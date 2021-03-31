На грани закрытия: история гастронома "Елисеевский"

Елисеевский магазин основал купец Григорий Григорьевич Елисеев (1864–1949). Его дед Петр Елисеевич в 1813 году открыл в Санкт-Петербурге лавку, торговавшую иностранными винами и так называемыми колониальными товарами (фруктами, чаем, кофе и др.). В 1819 году Петр Елисеев был записан в купеческое сословие. В 1843 году дело перешло к его сыновьям — Григорию и Степану. Семейная фирма установила контакты с крупными торговыми домами в разных странах, затем начала торговлю в Москве, Киеве и других городах. В 1845 году компания приобрела собственные корабли, на которых в Россию поставлялись лучшие вина и продукты из-за границы. Товары продавались оптом и в собственных торговых точках, однако крупных магазинов у Елисеевых не было.

В 1857 году был учрежден торговый дом "Братья Елисеевы", который возглавил Григорий Елисеев. В 1881 году ему и его сыновьям принадлежали все семейные предприятия. С 1874 года компания получила право изображать герб Российской империи на своих вывесках и этикетках. В 1892 году после смерти Григория Елисеева семейный бизнес перешел к его сыновьям — Александру и Григорию. В 1895 году Александр отошел от торговых дел, его брат стал единственным владельцем торгового дома с основным капиталом 3 млн рублей. В 1896 году было учреждено торговое товарищество на паях "Братья Елисеевы".

Открытие магазина

В 1898 году для магазина в Москве Григорий Елисеев приобрел трехэтажный особняк на углу Тверской улицы и Козицкого переулка, построенный в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова для дочери сибирского золотопромышленника Екатерины Козицкой. На первом этаже дома располагались магазины, на втором — квартиры состоятельных горожан.

В 1898 году началась реконструкция здания по проекту архитектора Гавриила Барановского, в ходе которой дом был обшит плотными деревянными лесами, что ранее не использовалось в России. В создании интерьеров участвовали Владимир Воейков и Мариан Перетяткович. В ходе перестройки арочный въезд во внутренний двор со стороны Тверской улицы был переделан в главный вход магазина. Первый и второй этажи здания объединили в торговые залы с окнами полукруглой формы. Внутри помещения разместили массивные фигурные колонны с позолотой, огромные хрустальные люстры в форме виноградных лоз и др. Стены и потолок отделали роскошным декором и лепниной.