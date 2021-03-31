Песков: все ведомства несут дополнительные расходы на санитарную безопасность

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Необходимые санитарные мероприятия, обусловленные пандемией, для лиц, контактирующих с президентом, - это нормально, как и рост затрат компаний на их проведение. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Русской службы Би-би-си о том, во сколько обходится обсервация сотрудников Специального летного отряда "Россия", обслуживающего "борт номер один", и лиц, лично встречающихся с президентом.

"Я не знаю, какие могут быть комментарии? Действительно, все ведомства несут дополнительные расходы в связи с карантинными мероприятиями, в связи с режимом санитарным, связанным с пандемией. Это общая практика", - сказал Песков, заметив, что не имел возможности ознакомиться с материалом детально, но видел сообщения на этот счет.

Песков добавил, что лица, которые имеют отношение к руководству государства и обеспечению их деятельности, связаны с дополнительными мерами санитарной безопасности. "То есть это абсолютно нормальная ситуация", - подчеркнул он.