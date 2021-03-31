Воронежские семьи получат полную сумму выплат на детей от 3 до 7 лет при низком доходе

ВОРОНЕЖ, 31 марта. /ТАСС/. Малообеспеченные семьи Воронежской области будут получать полную сумму ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет, если не смогут выйти из категории нуждающихся. Соответствующие изменения внесли местные парламентарии в региональный закон "Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно", сообщает в среду пресс-служба Воронежской облдумы.

"В зависимости от уровня нуждаемости малообеспеченной семьи выплата будет достигать 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50%, как это было изначально", - приводит пресс-служба слова председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Он также уточнил, что на ежемесячные выплаты в 2021 году изначально было предусмотрено более 2,7 млрд рублей, в том числе более 400 млн рублей - из средств региона. По предварительной оценке, исходя из нового порядка выплаты в 2021 году потребуются дополнительные расходы в сумме около 3 млрд рублей.

"Законом также установлено, что размер выплат будет пересчитан с 1 января этого года. Для этого гражданам необходимо будет только подать заявление на предоставление этой меры соцподдержки через портал госуслуг, МФЦ или управление социальной защиты населения по месту жительства. Сделать это можно будет с 1 апреля по 31 декабря 2021 года", - добавила председатель комитета облдумы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, слова которой приводит пресс-служба.

С 1 июня 2020 года семьи с детьми от трех до семи лет включительно получают выплаты на детей в размере половины регионального прожиточного минимума на каждого ребенка этого возраста, если среднедушевой доход семьи меньше одного регионального прожиточного минимума на человека. Средний размер пособия по стране составляет 5,5 тыс. рублей. Всего такие пособия в 2020 году были назначены для 4,7 млн детей.