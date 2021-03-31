Власти Липецкой области поддержат идеи школьников по итогам проекта "Большая перемена"

ЛИПЕЦК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Липецкой области поддержат идеи школьников региона, которые они предложат в рамках всероссийского проекта "Большая перемена". Об этом сообщил в среду глава администрации области Игорь Артамонов по итогам встречи с руководителем Роспатриотцентра Наталией Мандровой.

"Важно, что участие в проекте доступно любому школьнику, даже из самой маленькой школы. В сельской местности очень много талантливых детей, уверен, они обязательно проявят себя, а мы поддержим их идеи",- сказал Артамонов. Он напомнил, что всероссийский проект представляет собой образовательный конкурс, где критериями оценки являются, прежде всего, качества, которые пригодятся детям для успешного саморазвития и достижения успехов. Призовой фонд конкурса достигает 1 млн рублей, его участники могут вложить в свое образование и развитие.

Артамонов напомнил, что в прошлом году в "Большой перемене" приняло участие более миллиона школьников, из которых 16 человек представляли Липецкую область. "Среди победителей - один наш девятиклассник и четыре одиннадцатиклассника, также в число лучших вошла липецкая гимназия №19, получив финансовую поддержку в 2 млн рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения",- сказал глава региона.

Как ожидается, присоединиться к проекту можно до 1 июня.