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Более 80 чиновников привлекли к ответственности за нарушение пожарной безопасности

Помимо этого, с начале года привлекли к ответственности 10 органов местного самоуправления, 13 юридических лиц и 426 граждан

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Десять органов местного самоуправления и более 80 должностных лиц привлечены к административной ответственности с начала 2021 года за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом в среду сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Виновные в нарушении требования пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности. В этом году уже привлечено 10 органов местного самоуправления, 82 должностных и 13 юридических лиц, а также 426 граждан", - сказал он.

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