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Анатолий Торкунов останется на посту ректора МГИМО еще на один срок

Министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил Торкунова с назначением

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ректор МГИМО (Университет) Анатолий Торкунов переназначен на этот пост на еще один пятилетний срок. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместном заседании наблюдательного и попечительского советов МГИМО (У) МИД РФ.

"Хотел бы проинформировать, что во исполнение поручения президента России [Владимира Путина] совет принял решение рекомендовать назначить Анатолия Васильевича Торкунова на должность ректора университета. В этой связи подготовлен и подписан соответствующий приказ", - сказал он.

Министр поздравил Торкунова с назначением. "Желаю новых успехов во благо альма-матер и родины", - добавил Лавров.

Впервые на должность ректора Торкунов был избран в 1992 году, с тех пор неоднократно переизбирался.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияТоркунов, Анатолий Васильевич
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