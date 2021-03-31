Анатолий Торкунов останется на посту ректора МГИМО еще на один срок

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ректор МГИМО (Университет) Анатолий Торкунов переназначен на этот пост на еще один пятилетний срок. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместном заседании наблюдательного и попечительского советов МГИМО (У) МИД РФ.

"Хотел бы проинформировать, что во исполнение поручения президента России [Владимира Путина] совет принял решение рекомендовать назначить Анатолия Васильевича Торкунова на должность ректора университета. В этой связи подготовлен и подписан соответствующий приказ", - сказал он.

Министр поздравил Торкунова с назначением. "Желаю новых успехов во благо альма-матер и родины", - добавил Лавров.

Впервые на должность ректора Торкунов был избран в 1992 году, с тех пор неоднократно переизбирался.