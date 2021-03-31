В Самарской области до 11 апреля продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

САМАРА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Самарской области продлили до 11 апреля самоизоляцию для жителей старше 65 лет для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, говорится в постановлении, подписанном главой Самарской области Дмитрием Азаровым.

"Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 2.9. Обязать неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше с 1 по 11 апреля 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции, а именно не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев", - написано в постановлении, размещенном на сайте регионального правительства.

В качестве исключений указаны обращение за помощью медиков, покупка товаров первой необходимости, выгул домашних животных и другие. При этом власти одобрили увеличение количества посетителей профессиональных спортивных соревнований с 20% до 50% от общей вместимости спортивного объекта.

Ранее на оперативном штабе отложили рассмотрение вопроса об увеличении заполняемости залов учреждений культуры до 75% и численности участников церемоний бракосочетания в зависимости от площади залов. Также глава региона подписывал постановление, в котором продлил запрет подросткам посещать торговые центры без родителей или законных представителей до 11 апреля. Работодателям рекомендовали перевести пожилых самарцев на дистанционный формат работы.

За прошлую неделю эпидемиологи отметили снижение заболеваемости коронавирусом на 8,7% по сравнению с предыдущей неделей. При этом заболеваемость выросла в трех возрастных группах - среди детей до года, группы от 7 до 14 лет, от 15 до 17 лет.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 31 марта в Самарской области зафиксирован 55 731 случай заражения коронавирусом. Медики вылечили 52 443 человек, еще около 1,1 тыс. пациентов скончались.