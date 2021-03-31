В Якутии продлили связанные с коронавирусом ограничения до 30 апреля

ЯКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом продлены в Якутии до 30 апреля, сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства. Ранее ограничительные меры были продлены в регионе до 31 марта.

"Ограничительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Якутии исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации продлены по 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В регионе первый компонент вакцины от коронавируса получили свыше 57,1 тыс. человек, полностью прошли вакцинацию свыше 51 тыс. человек. В регион всего поступило 67,6 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Всего с начала пандемии обработано свыше 1 млн тестов на ковид. Вакцинация проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 156 пунктов вакцинации. Созданы 110 мобильных бригад.

Всего, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике выявлено 33 565 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 445 пациентов, умерли 550.