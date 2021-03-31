В Ростове-на-Дону запустили акселератор проектов всероссийского конкурса "Цифровой прорыв"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта./ТАСС/. Южный IT-парк в Ростове-на-Дону стал площадкой четырехмесячного бизнес-акселератора всероссийского конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв", являющегося флагманом платформы "Росия - страна возможностей", сообщил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов в рамках пресс-конференции, посвященной запуску акселератора. По его словам, инициатива позволит лучшим участникам конкурса реализовать свои инновации на практике, тем самым способствуя развитию цифровой экономики в стране.

"Логичным продолжением мероприятий конкурса ["Цифровой прорыв"] становится открытие акселератора, который позволит лучшим проектам 2020 года трансформироваться в компании, которые станут основой развития цифровой экономики", - сказал он.

Как рассказал Хохлов, в результате отборочного интенсива, принявшего более 220 заявок от участников "Цифрового прорыва" 2020 года из 56 регионов России, отобрались 20 проектов, которые пройдут акселерацию в Ростове-на-Дону. Среди них представлены инициативы, связанные с онлайн-обучением робототехнике, интеллектуальные системы оценки риска болезней сердечно-сосудистой системы, а также площадка для обучения школьников предпринимательской деятельности.

Как пояснил руководитель акселератора Южного IT-парка Богдан Одарченко, суть акселератора заключается в менторской и экспертной поддержке участников, желающих привлечь инвестиции в свои идеи. "Мы выдадим нужных людей, экспертов, которые помогут им выполнить все задачи. Им будет предоставлен наставник, который поможет проверить их бизнес-идею, понять, есть ли бизнес в ней, чтобы потом начать инвестировать деньги. Обычно этот путь проделывается три года, благодаря экспертной и менторской поддержке - четыре месяца", - рассказал Одарченко. Отмечается, что Ростовский IT-парк является единственной офлайн-площадкой акселератора, однако представители из других регионов смогут проходить этот процесс дистанционно.

17 марта организаторы всероссийского конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв" начали прием заявок для участия в третьем сезоне. С апреля по ноябрь 2021 года на площадках конкурса пройдут восемь тематических хакатонов по различным направлениям.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Первый конкурс начался в апреле 2019 года, второй - в марте 2020 года. В 2020 году Ростов-на-Дону стал первой площадкой проведения хакатона в рамках "Цифрового прорыва".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент РФ.