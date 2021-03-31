ФСБ обнародовала документы к 100-летию отряда особого назначения ВЧК

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности России обнародовала на своем сайте архивные документы из фондов центрального архива ФСБ к 100-летию создания отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии.

1 апреля 1921 года в соответствии с приказом по войскам Всероссийской чрезвычайной комиссии началось формирование отряда особого назначения при президиуме ВЧК. "В числе документов на сайте размещены фотодокументы из памятного альбома ОСНАЗа: фотографии первых руководителей ВЧК и ОСНАЗа, подборка фотографий, иллюстрирующих повседневную жизнь бойцов и командиров, а также архивные документальные материалы по истории Отряда особого назначения ВЧК-ОГПУ", - говорится в сообщении ФСБ.

Среди представленных документов письмо главы ВЧК Феликса Дзержинского от 8 февраля 1925 года, в котором он сообщает о слежке за Сталиным возле театра. "Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас. При выходе из театра тоже какой-то тип стоял (другой) и тоже читал объявление. Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите", - говорится в письме Дзержинского.

ОСНАЗ ВЧК был создан по инициативе советского военачальника Михаила Розена. Главными целями спецподразделения объявлялись борьба с внутренними врагами Советской власти и "защита завоеваний революции". В задачи этого отряда также входили охрана правительственных зданий и важнейших государственных объектов в Москве, конференций и съездов РКП(б), съездов Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и конгрессов Коминтерна, главных электростанций: Московской, Каширской и Шатурской. Кроме того, подразделения ОСНАЗа привлекались для борьбы с политическим бандитизмом в европейской части страны.

Первоначально ОСНАЗ состоял из батальона трехротного состава, кавалерийского эскадрона и пулеметной команды. Личный состав набирался из рабочих и крестьян, членов компартии, ранее участвовавших в Гражданской войне. Ряд бойцов ОСНАЗа были кавалерами ордена Красного Знамени.

В дальнейшем ОСНАЗ ВЧК-ОГПУ стал основой дивизии Особого назначения при коллегии ОГПУ СССР - будущей отдельной мотострелковой дивизией особого назначения (ОМСДОН) им. Ф. Э. Дзержинского.