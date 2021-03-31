Кабмин обсудит 1 апреля ужесточение санкций к нетрезвым водителям

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит в четверг проект закона, усиливающего ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроектом в новой редакции излагается статья 2641 ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") Уголовного кодекса Российской Федерации, в части второй которой закрепляются повышенные меры ответственности за указанное деяние", - говорится в сообщении. Как отмечал ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, если гражданин, уже привлекавшийся за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь будет задержан за такое же правонарушение, к нему будут применяться повышенные санкции. Если сейчас за такое повторное нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы, то законопроект предлагает увеличить его до трех лет.

Также кабмин обсудит проект закона, который позволит установить денежные выплаты учащимся президентских кадетских училищ, суворовских военных училище, нахимовских военно-морских училищ, кадетских (морских кадетских) военных корпусов, казачих кадетских корпусов и военно-музыкальных училищ. Правительство планирует на предстоящем заседании распределить бюджетные трансферты регионам на реализацию региональных программ развития промышленности. Кроме того, будет обсуждаться документ, направленный на совершенствование порядка применения электронных документов в судопроизводстве, а также закрепление возможности удаленного участия в судебных заседаниях с использованием личных средств коммуникации пользователей.

Кабмин рассмотрит и вопрос о выделении Ростуризму средств на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

Ряд вопросов повестки дня посвящен поправкам в налоговое законодательство. В частности, предлагается освободить ресурсоснабжающие организации, работающие на основании концессионных соглашений в малых городах, от обязанности исчислять налог на добавленную стоимость. Несколько документов также связаны с поправками в бюджетное законодательство и в законы о госзакупках.