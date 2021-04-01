Лучшие отели Сочи уже приостановили продажи на майские праздники

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сочи бьет все рекорды популярности у российских туристов на майские праздники, и многие пятизвездочные отели уже приостановили продажи. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По информации "Интуриста", в горном кластере Сочи уже сейчас почти все брендовые дорогие отели объявили о приостановке продаж, в то время как в отелях категории три и четыре звезды есть свободные места. Схожая картина и в прибрежном кластере: stop sale уже прислали отели категории пять звезд, в то время как в отелях три и четыре звезды еще есть варианты размещения", - говорится в сообщении АТОР.

По данным экспертов и представителей рынка, отели прибрежного кластера Сочи, в зависимости от категории, в начале апреля уже загружены на 50-70%, горного кластера - на 60-70%. Как отметили представители туроператора "Алеан", чаще всего россияне запрашивают отели с подогреваемыми бассейнами. При этом туристы почти всегда готовы переплатить за номера с видом на море, добавили в "Мультитуре".

Крупные туроператоры сообщают о росте спроса на Сочи в период майских праздников в 3-3,5 раза, отдельные игроки прогнозируют рост в 10 раз. По прогнозам туроператоров, на праздники в Сочи будут заполнены все объекты размещения, а продажи будут идти вплоть до конца апреля.

Как подчеркивают эксперты "Русского экспресса", относительно начала апреля цена размещения в майские праздники в Сочи может вырасти от 20 до 50%.