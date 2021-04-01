В Тамбовской области продлили режим самоизоляции для пожилых

ТАМБОВ, 1 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для беременных продлили в Тамбовской области до 14 апреля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.

"Режим самоизоляции в регионе продлен до 14 апреля 2021 года. Его обязаны соблюдать люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие заболевания эндокринной системы, органов дыхания, мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения", - говорится в сообщении.

В администрации региона отметили, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, в регионе сохраняются установленные ранее ограничительные меры, к которым относятся правила социального дистанцирования и масочного режима.

В настоящий момент в Тамбовской области зарегистрировано 29,4 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 89 случаев, что почти вдвое меньше, чем фиксировалось в декабре. Выздоровели 26,9 тыс. человек, умерли 409. Первым компонентом вакцины привились 59 тыс. человек, полностью вакцинировались почти 43 тыс. граждан.