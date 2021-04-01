Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 0,95

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне 0,95. В Москве показатель продолжил снижение и составил 0,9, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Ни в одном из десяти регионов страны с наибольшим количеством заболевших коэффициент не превышает единицу, но в Архангельской, Московской и Ростовской областях он равен 1.

В Свердловской области показатель составил 0,99, в Красноярском крае - 0,98, в Воронежской и Иркутской областях - 0,97, в Санкт-Петербурге - 0,94, а в Нижегородской области, как и в Москве, - 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.