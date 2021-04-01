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Минобрнауки поддержало общественный контроль за плагиатом в научных исследованиях

Глава ведомства заявил, что такая оценка не касается непосредственно качества работы вуза, за недобросовестные исследования ответственность лежит на самом ученом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Общественный контроль за нарушениями при проведении научных исследований, в том числе тот, что проводят ученые и эксперты сообщества "Диссернет", безусловно, необходим. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК в четверг.

"Деятельность "Диссернета" касается отдельных исследователей, мы знаем все плюсы и минусы [этой работы]. Я в целом, конечно, за общественную оценку того, что касается и высшей школы, и, конечно, науки. <...> Общественный контроль, безусловно нужен, это надо приветствовать", - сказал Фальков.

Однако, по его словам, такая оценка не касается непосредственно качества работы вуза, за недобросовестные исследования ответственность лежит на самом ученом.

"Выявил "Диссернет" или кто-то еще, что, скажем, некачественное исследование провел преподаватель. Тогда надо с преподавателем в рамках установленных процедур вести разговор. Если закон позволяет лишить степени, надо лишать степени. Или как-то еще поражать в правах, [если это предусматривает закон]", - добавил глава Минобрнауки России.

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