Фальков заявил, что спрос на высшее образование в России остается высоким

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Спрос на получение высшего образования в России по-прежнему остается высоким, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК.

В марте этого года портал SuperJob опубликовал исследование, согласно которому доля россиян, желающих отправить своих детей получать высшее образование, за десять лет сократилась вдвое.

"Что прогнозируют ректоры? Ректоры лучших российских вузов прогнозируют как раз, что количество выпускников стобалльников и победителей олимпиад будет больше, чем количество бюджетных мест, потому что настолько большой спрос на высшее образование", - возразил Фальков, комментируя итоги исследования.

Глава Минобрнауки отметил, что познакомился с выводами исследования, добавив, что следует посмотреть методологию. Вместе с тем Фальков заявил, что в настоящее время "происходит разумное балансирование между разными уровнями образования, потому что была безусловная разбалансировка".

"Запас у наших университетов и высшего образования очень большой. И если где-то у нас по краям произойдет, скажем так, сокращение, часть вузов перестанут выдавать дипломы, то это пойдет на пользу только, это будет оздоровлением для нашей системы", - считает Фальков.

Министр уточнил, что в ведомстве нет "расстрельного списка" вузов, которые следует закрыть, однако есть определенный потенциал по этому направлению. По его словам, каждый университет должен сосредоточиться на том, что он делает лучше всего, исходя из потребностей региональной экономики либо отрасли.