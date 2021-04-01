Президент Молдавии обвинила чиновников получении вакцины от коронавируса в обход правил

КИШИНЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Около 690 человек в Молдавии, среди которых чиновники и их родственники, получили прививки от коронавируса в обход установленной процедуры. Об этом заявила в четверг президент республики Майя Санду.

"По нашим данным, около 690 человек - руководители учреждений, их родственники - то есть люди, которые не имели права на первоочередную вакцинацию, нашли подход к врачам и использовали вакцину от Pfizer незаконно. Это позор, который отбивает всякое желание убеждать производителей вакцин, что мы заслуживаем от них пожертвований. Я запросила имена людей, которые были вакцинированы вне списка, и тех, кто несет за это ответственность, и передам эти данные в прокуратуру, чтобы провести расследование", - приводит в четверг слова Санду молдавский телеканал Jurnal TV.

Вакцинация от коронавируса началась в Молдавии 2 марта. По национальной программе на первом этапе прививали исключительно медработников. 31 марта, начался второй этап, в ходе которого наступила очередь пожилых граждан и госслужащих. На третьем этапе вакцину смогут получить все желающие.

На сегодняшний день в республику поступило около 100 тыс. доз вакцины, которые были выделены республике через международную платформу распределения вакцин COVAX, а также правительством Румынии. По оценкам властей, всего стране с населением около 3,7 млн человек потребуется около 4,8 млн доз (на два этапа вакцинации), чтобы привить примерно 70% граждан. Препараты для этого правительство будет закупать напрямую у производителей.

На прошлой неделе Санду направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить для Молдавии российскую вакцину "Спутник V". На переговоры с российскими властями по этому вопросу в Москву вылетел накануне лидер крупнейшей в стране Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон.

В феврале в Молдавии ухудшилась эпидемическая ситуация. На этом фоне парламент принял 31 марта решение ввести на 2 месяца режим чрезвычайного положения, который позволит правительству получить рычаги для борьбы с пандемией. По последним данным, всего в Молдавии выявлено 228 370 инфицированных (6,4% населения страны), 4,9 тыс. пациентов умерли. В последние недели суточный прирост числа заразившихся колеблется от 1 тыс. до 1,5 тыс. и выше.