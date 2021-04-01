ВЦИОМ: две трети россиян уверены, что комики в РФ могут шутить над политиками без цензуры

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Почти две трети россиян (64%) считают, что юмористы и комики в РФ могут шутить над любыми известными и влиятельными людьми, в том числе над политиками и общественными деятелями, не подвергаясь при этом цензуре. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Российские юмористы и комики могут шутить свободно, не подвергаясь цензуре, по мнению 64% россиян. Чаще так считают граждане в возрасте старше 60 лет (71%)", - отмечено в материалах ВЦИОМ. Обратного мнения придерживаются 29% опрошенных, чаще молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (45%). Респондентам задавался вопрос, могут ли российские юмористы и комики свободно, не подвергаясь цензуре, шутить над политиками, общественными деятелями, влиятельными и известными людьми.

По данным опроса, любимыми юмористами россиян стали Евгений Петросян и Михаил Задорнов (по 15%), на втором месте рейтинга находится комик Павел Воля (12%), на третьем - Гарик Харламов и Максим Галкин (по 7%).

По телевизору чаще всего участники опроса смотрят проект Comedy Club (17%), шоу "Уральские пельмени" (10%), проект Stand Up (8%) и телепередачу "Кривое зеркало" (4%). В интернете респонденты предпочитают проекты Comedy Club (5%), Stand Up (3%) и "Что было дальше?" (3%).

"Самый популярный интернет-ресурс для просмотра юмористических передач среди тех, кто смотрит шоу в интернете, - YouTube (81%, 95% среди 18-24-летних). На втором месте со значительным отставанием Instagram (25%, эта доля выше среди женщин - 36%). Завершает тройку лидеров TikTok (21%)", - уточняется на сайте организации.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 марта 2021 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.