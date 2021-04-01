Петербург в сфере туризма сосредоточится на создании отложенного спроса до открытия границ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Туристическая сфера Санкт-Петербурга сконцентрируется на формировании отложенного спроса, чтобы ускорить восстановление турпотока после открытия границ. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

По словам Корнеева, необходимым условием для восстановления турпотока на "допандемийном" уровне будет возвращение в город иностранных туристов, поскольку в общем потоке гостей города их около половины.

"Петербург очень сильно зависит от международного туризма. Пока международного туризма не будет, это большие потери, с другой стороны, это отложенный спрос: большое количество людей никуда не поехали, но желание поехать у них никуда не делось, и сейчас наша задача - отложенный спрос сформировать, чтобы желание посетить сохранялось. Пока иностранный туристический поток не вернется, у нас ситуация не вернется никаким образом к "допандемийной". Но мы будем работать на опережение с активной информационной кампанией в России и за рубежом, чтобы получить отложенный спрос, потому что конкуренция между городами в мире обостряется невероятно", - сказал он, отметив, что существуют планы подготовки совместного туристического предложения Санкт-Петербурга и Москвы.

По прогнозам комитета по развитию туризма, возвращение к показателям 2019 года, когда Санкт-Петербург посетили более 10 млн человек, возможно не ранее 2022 года. В этом году главной задачей в сфере туризма, по словам Корнеева, будет восстановление внутреннего туристического потока. Он отметил, что интерес к посещению Петербурга демонстрируют жители многих регионов страны, но в прошлом году почти половину турпотока составляли гости из Москвы.

"Мы видим по статистике, что нашими гостями номер один были жители Москвы в прошлом году - до 47% туристов в разные периоды гостями Петербурга были москвичи. Большая востребованность наших туристских предложений со стороны других регионов, прежде всего, это города-миллионники в Сибири, Дальний Восток, Казань и юг России", - сказал он.

По официальным оценкам, общий объем турпотока в Санкт-Петербург в 2020 году составил 2,9 млн человек, что на 72% меньше, чем в 2019 году. Из них 2,4 млн - российские путешественники, 500 тыс. - иностранные (годом ранее соотношение было 5,5 млн и 4,9 млн соответственно).